Aktuelle Daten : Corona-Lage entspannt: Inzidenz sinkt in Neumünster auf 10,0

Ein neuer Covid-19-Fall in Neumünster – das bedeutet, dass die Inzidenz weiter sinkt. Sämtliche Warnschwellen sind unterschritten.

Neumünster | Nur eine weitere Corona-Infektion wurde in Neumünster am Wochenende nachgewiesen. Eine Frau steckte sich bei einer mittlerweile bekannten infizierten Person an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag, 28. Mai, von 12,5 auf 10 pro 100.000 Einwohner gesunken. Derart niedrig war die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt am 10. Oktober 2020 mit 9,5, ...

