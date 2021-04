Inzidenz über 100 : Neumünster macht Einzelhandel dicht und lässt Gastronomie geschlossen

Lockerungsschritte, die das Land am Freitag beschlossen hat, gelten nicht für Neumünster. Hier wird verschärft.

Neumünster | Nur gut, dass das Wetter so schlecht ist. Bei Temperaturen um sechs Grad zieht es die Menschen nicht gerade in den Biergarten. So bleibt die Enttäuschung in der Gastronomie etwas gedämpft angesichts der neuerlichen Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Denn in Neumünster muss die Außengastronomie – anders als in den meisten Kreisen – vorerst geschlossen b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.