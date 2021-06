Aktuelle Zahlen : Corona-Inzidenz sinkt in Neumünster auf 5,0

Bei einem Mann wurde innerhalb der letzten 24 Stunden eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Da die Ansteckungsquelle unbekannt ist, wird diese derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt.

Neumünster | Nur ein nachgewiesener Corona-Fall innerhalb von 24 Stunden – das bedeutet: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch, 23. Juni, von 6,25 auf 5,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Abend und in der...

