Zwei neue Fälle am Wochenende : Corona: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster steigt wieder an

Der Wert liegt nunmehr bei 2,5 pro 100.000 Einwohner. 77 Personen sind unter Quarantäne gestellt, eine weitere befindet sich aktuell im Krankenhaus.

Neumünster | Am Wochenende gab es in Neumünster zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus. Eine Frau und ein Mann erkrankten am Covid-19-Virus, teilt Stadtsprecher Stephan Beitz mit. Bei dem Mann sei die Ansteckungsquelle noch unbekannt und werde derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Inzidenz war zwischenzeitlich bei 0,0 Die Sieben-Tage-Inzidenz ist d...

