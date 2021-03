Kita und Schule eingeschränkt : Bürgermeister von Boostedt kocht vor Wut über die Auswirkungen der Kreis-Inzidenz

Wegen der hohen Inzidenz im Kreis Segeberg muss auch der Besuch der Kitas und Schulen in Boostedt eingeschränkt werden.

Boostedt | Nur zwei Wochen war in Kita und Schule annähernd alles wieder normal, nun verschärft der Kreis Segeberg erneut die Regelungen. Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen müssen auch die evangelisch-lutherische Kita und die Grund-und Gemeinschaftsschule in Boostedt in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Das hat die Segeberger Kreisverwaltung ...

