Corona in Neumünster : So lief der erste Tag der Impfungen bei den Hausärzten

Erste Hausärzte in Neumünster haben einen Impfstoff verabreicht. Die gelieferten Mengen sind allerdings überschaubar.

Neumünster | Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, nun können auch die Hausärzte in Neumünster und Umgebung Corona-Impfstoffe verabreichen. 71 Ärzte nehmen nach einer Umfrage des Medizinischen Praxisnetzes Neumünster daran teil. Ein Tropfen auf den heißen Stein Zu ihnen zählt Dr. Gerd Agena, in dessen Gemeinschaftspraxis am Großflecken am Dienstag der Impfs...

