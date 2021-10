Neuer Chor, neue Band, Konzert : Christoph Merkel reformiert die Kirchenmusik in der Bonhoeffer-Gemeinde Neumünster

Er ist Musiklehrer an der Gemeinschaftsschule Faldera und bekannt durch die Konzerthelden: Der 38-Jährige steigt als neuer Kirchenmusiker mit einem Wohnzimmer-Konzert, einem Chor und einer Band in die Gemeindearbeit ein.

Neumünster | Die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde an der Tizianstraße 9-11 geht in Sachen Musik in Neumünster neue Wege. Nachdem Anja Grützmacher im Sommer 2020 aufgehört hatte und Monate der Vakanz durch freie Mitarbeiter überbrückt wurden, hat nun zum 1. Oktober Christoph Merkel die Teilzeit-Stelle des Kirchenmusikers angetreten. Er steigt nicht nur mit einem Wohnzi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.