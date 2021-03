Suche mit Hubschrauber : Ehemann der vermissten Frau aus Padenstedt nimmt sich das Leben

Am Freitag suchte die Polizei per Hubschrauber nach der Vermissten – und fand ihren Ehemann tot am Bahngleis.

Padenstedt | Der Ehemann der verschwundenen Frau aus Padenstedt ist tot. Das bestätigte Polizeisprecher Michael Heinrich am Freitag auf Nachfrage. Der Mann hat sich offenbar in den Mittagsstunden im Bereich Padenstedt in der Nähe des Bahnübergangs an der Hauptstraße vor einen Zug geworfen. „Das Motiv ist noch unklar“, so der Polizeisprecher. Die Bahnstrecke war an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.