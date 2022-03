Chaussee Kiel-Altona : Fürs Klima und fürs Geschichtsbewusstsein: 67 Linden zwischen Neumünster-Wittorf und Brokenlande gepflanzt

67 Lindenbäume an der L319 wurden neu gesetzt. Der Heimatbund berichtet, welche Probleme es gibt zum Beispiel mit Radlern gibt.

Großenaspe | Seit dem Jahr 2008 bemüht sich der Schleswig-Holsteinische Heimatbund mit vielen Partnern die in den Jahren 1830 bis 1832 gebaute Chaussee Altona – Kiel wieder durch Anpflanzung von Bäumen sichtbar zu machen. Am Donnerstag ist sie diesem Ziel wieder um rund 800 Meter auf der Landesstraße 319 nähergekommen. In Anwesenheit von Torsten Conradt, Direktor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.