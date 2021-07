Verkehrsbetriebe Neumünster : Neuer Fahrplan: Bessere Bus-Anbindung für Faldera und Bestell-Busse bis ins Umland

Zum Fahrplanwechsel ab August gibt es zwei Änderungen: Zum einen soll Faldera besser angebunden werden ans Freesen-Center und die Böcklersiedlung und zum anderen wird der Shuttle-Service ins Umland ausgeweitet.

Neumünster | Nachdem die Busbetriebe SWN Verkehr im vergangenen Jahr ihren Fahrplan komplett neu aufgestellt haben und seitdem unter anderem Kleinbusse in den Stadtteilen einsetzen, sind in diesem Jahr nur kleinere Anpassungen vorgenommen worden. Auch die Fahrpreise werden nicht erhöht. „Wir sind sehr zufrieden, unsere Kleinbusse, die in den Stadtteilen unterwe...

