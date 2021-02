Neumünster : ZOB wird vom Bahnhof auf den alten Postparkplatz verlegt

Am Bahnhof tut sich etwas: Eine AG hat Vorschläge erstellt, die Stadtbaurat Thorsten Kubiak im Ausschuss vorstellte.

Neumünster | Dunkel, zugig, eng: Diese Adjektive wurden oft mit dem ZOB in Verbindung gebracht. Doch das soll sich nun ändern. So werden die Busse im Stadtverkehr von Neumünster wohl in absehbarer Zeit von einem neuen Busbahnhof vom Parkplatzgelände der alten Post a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.