Bundestagswahl 2021 Neumünster : Gemeinschaftsschüler aus Faldera zählen Briefwahl-Stimmen aus

Zehn Schüler der Gemeinschaftsschule Faldera helfen freiwillig beim Auszählen der Briefwahl-Stimmen in den Holstenhallen.

Neumünster | Die Bundestagswahl weist in Sachen Briefwahl in Neumünster eine Superlative auf. Noch nie haben so viele Personen per Brief vorab abgestimmt wie bei dieser Wahl. „14.096 Personen haben dafür Unterlagen angefordert, bis 15 Uhr kamen 13.395 zurück“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Wegen der großen Zahl an Briefwählern gibt es in diesem Jahr 15 sta...

