Urnengang an der Kieler Straße : Warum mitten in Neumünster ein bulgarisches Wahllkokal öffnete

Im Bildungszentrum Kieler Straße gingen am Ostersonntag unter strengen Coronavorschriften über 300 Menschen an die Urne.

Neumünster | Nach einigem Hin und Her im Vorhinein klappte es am Ende gut: Zum ersten Mal konnten am vergangenen Sonntag zu der Parlamentswahl in ihrem Heimatland Bulgaren in Neumünster ihre Stimme abgeben. Genau 308 Personen nutzten diese Möglichkeit im Bildungszentrum an der Kieler Straße 90. „Ich bin sehr zufrieden und danke der Stadt für ihre Unterstützung“, s...

