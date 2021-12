Neues Projekt für Neumünster : Bürgernetzwerk Nähmaschine will Neumünster im besten Licht erstrahlen lassen

Solarbetriebenen Lichterketten sollen ab dem Nikolaustag die Mühlenbrücke und die Teichuferanlagen illuminieren. Der Erlös der Aktion soll einem Kältebus für Neumünster und Umgebung zugute kommen.

Neumünster | Nach der „Lütjen Verkledung“ mit den bunten Stoffbannern in der Lütjenstraße im Sommer startet das Bürgernetzwerk „Die Nähmaschine“ nun ihr winterliches Pendant. Es kommt ebenfalls in der plattdeutschen Mundart daher nennt sich „Dat Lütje Lüchten“. Weihnachtliches Flair am Teichufer Heidemarie Schwäke hatte die Idee, „mehr weihnachtliches Flair ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.