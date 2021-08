Wohnbauprojekte : Bürger fürchten Ausverkauf dörflicher Idylle in Brügge

Während einer Einwohnerversammlung gab es massive Kritik der Brügger Bürger zu den beiden Bauvorhaben in der Gemeinde. Wann die Brandruine Brügger Markt entfernt wird, ist ungewiss.

Brügge | Es brodelte am Montag bei der Einwohnerversammlung in Stoltenbergs Gasthof in Brügge. Denn auf der Tagesordnung standen zwei Bauvorhaben, die bei den Bürgern umstritten sind. Es ging um das Bauvorhaben der Firma Centralbau (CB) am Brügger Markt, auf deren Grundstück seit über einem Jahr der Schutt der Brandruine liegt. Das zweite Vorhaben ist die Erric...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.