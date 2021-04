Bühnen-Stars in Neumünster : Besuch einer großen alten Dame

1976 trat Elisabeth Flickenschildt im „Corso“ Neumünster auf: Es war ein Theaterabend von eindrucksvoller Intensität.

Neumünster | Sie kam, spielte und begeisterte. Mit Elisabeth Flickenschildt bereitete die große Dame des deutschen Theaters dem Neumünsteraner Publikum eine unvergessene Sternstunde. Am 23. November 1976 stand sie auf der Bühne im „Corso“ und gab die Claire Zachanassian in dem Stück „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt. Schon in Hamburg brillier...

