Polizei sucht Zeugen : Brutaler Raubüberfall mitten auf dem Großflecken in Neumünster

Die Polizei in Neumünster sucht Zeugen, die einen Raubüberfall in der Innenstadt am helllichten Tag beobachtet haben. Das Opfer wurde dabei getreten und geschlagen.

Neumünster | Die Tat wurde der Polizei erst jetzt bekannt. Bereits am Montag, 31. Mai, soll sich am späten Nachmittag mitten in Neumünster ein Raub ereignet haben. Nach Auskunft von Pressesprecher Sönke Petersen wurde an dem Tag gegen 17 Uhr ein 60-jähriger Neumünsteraner auf dem Großflecken beim Klatsch-Palais von drei unbekannten Männern mit Tritten und Schlägen ...

