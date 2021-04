Gerisch-Stiftung in Neumünster : Brigitte Gerisch wird 80 – doch Kürzertreten kommt für sie nicht in Frage

Am Sonnabend feiert Brigitte Gerisch 80. Geburtstag. Anschließend widmet sie sich wieder der Stiftung und der Kunst

Neumünster | „Kürzertreten kommt für mich nicht in die Tüte“, sagt Brigitte Gerisch und lacht. Am Sonnabend wird die Frau, der die Stadt Neumünster so viel zu verdanken hat, 80 Jahre alt. Und wüsste man es nicht, man glaubte es tatsächlich nicht. Wie auch. Nach wie vor schiebt die leidenschaftliche Kunstliebhaberin Acht- bis Zehn-Stunden-Tage in der nach ihrem ver...

