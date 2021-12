Museum Tuch+Technik Neumünster : Brigitte Ammann präsentiert farbkräftige Einblicke in die Welt von Demenzkranken

Textilkünstlerin Brigitte Ammann stellt ab Sonnabend im Museum Tuch+Technik rund 28 Quilts aus. Die Schau geht noch bis zum 24. April.

Neumünster | Die Quilts von Brigitte Ammann sind so farbenfroh, dass man beim ersten Anblick gleich gute Laune bekommt. Schaut man sich die 28 Werke von der Textilkünstlerin genauer an, fallen die filigranen Verbindungen und vielen Facetten auf. Blickt man im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Fassade, also auf die Rückseite der Quilts, gibt es nur noch Muster m...

