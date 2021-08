Bundestagswahl im September : Briefwahlausgabestelle im Rathaus Neumünster öffnet am Montag

Die Briefwahlunterlagen können schon ab Sonnabend, 14. August, per Online-Formular auf der Homepage der Stadt angefordert werden. Rund 60.000 Neumünsteraner dürfen wählen.

Neumünster | Am Sonntag, 26. September, öffnen zwischen 8 und 18 Uhr die Wahllokale zur Bundestagswahl. Im Stadtgebiet Neumünster sind rund 60.000 Bürger aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit drei Monaten in Deutschland wohnen. 43 Wahlbezirke in der Stadt D...

