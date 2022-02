Großenaspe : Brennender Pkw: Stau auf der A7

Die A7 musste in Richtung Süden gesperrt werden. Es gab einen langen Stau.

Großenaspe | Ein Pkw ist am Donnerstagmittag auf der A7 bei Großenaspe in Brand geraten. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden komplett gesperrt werden. Dadurch staute der Verkehr sich mehrere Kilometer zurück. Die Sperrung ist wieder aufgehoben worden. Wie die Autobahnpolizei gegen 14 Uhr mitteilte, baut der Stau sich jetzt nach und nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.