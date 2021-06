Treffen auch in der Corona-Zeit : Bornhöved will die Jugendarbeit intensivieren

Die Jugendbetreuerin der Gemeinde ist im Mutterschutz. Bürgermeister Reinhard Wundram sucht jetzt einen Streetworker.

Bornhöved | Rund 15 Jahre Jugendarbeit haben sich in Bornhöved allemal gelohnt. Dessen ist sich Bornhöveds Bürgermeister Reinhard Wundram sicher. „Ob in der Schule oder in der offenen Arbeit im Jugendhaus – jeder Cent ist gut investiertes Geld“, meint Wundram. In diesen Tagen wird die Jugendarbeit im Jugendhaus, das gleich neben der Sventana-Schule liegt, von zwe...

