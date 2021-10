Bornhöved : Unbekannte brechen Haus gewaltsam auf

Die Täter kamen am Vormittag und stahlen ein Notebook.

von Susanne Otto

05. Oktober 2021, 16:18 Uhr

Bornhöved | Am Vormittag kamen der oder die Täter und brachen in ein Einfamilienhaus in Bornhöved ein.

Die Unbekannten drangen am Montag, 4. Oktober, zwischen 6.30 und 14.30 Uhr in das Wohnhaus an der Hinrich-Saggau-Straße ein. Sie verschaffen sich gewaltsam Zutritt zum Haus und entwendeten unter anderem ein Notebook.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Tel. 04101-2020 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.