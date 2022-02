Agenda 2022 : Der See soll gesunden und Bordesholm soll wachsen

Der Abschlussbericht für die Ortsentwicklung soll Mitte Februar auf einer Gemeindevertreterversammlung vorgestellt werden.

Bordesholm | Für Bürgermeister Ronald Büssow ist klar, was er sich für Bordesholm wünscht: Die Gemeinde soll wachsen, denn der Bedarf ist da. Aber es soll überschaubar bleiben. Und die Sanierung des Bordesholmer See steht in diesem Jahr an. Maßnahmenkatalog wird vorgestellt Um die Bürger mit einzubeziehen, wurden im vergangenen Jahr die Lübecker Planer des B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.