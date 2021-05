Bordesholm : Es sind viele Schritte bis zur Rettung des Sees

In einer Sondersitzung des Bordesholmer Umweltausschusses sollen die Maßnahmen für die Seerettung besprochen werden.

Bordesholm | Der Bordesholmer See soll wieder gesunden. Um die Sache voranzutreiben, gibt es am Donnerstag, 6. Mai, eine Sondersitzung des Ausschusses für Umweltschutz und die Erhaltung von Infrastruktur der Gemeinde Bordesholm mit dem einzigen Tagesordnungspunkt: „Bordesholmer See – Maßnahmenberatung“. Günter Stühmer aus Bordesholm hat eine eigene Idee zur Seeret...

