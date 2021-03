Schulverband : Keine Luftfilter für die Klassenräume in Bordesholm

Es sind ein Investitionsprogramm für Ganztagsschulen, Kohlendioxidmelder und ein Entzerrerbus geplant.

Bordesholm | Während der Schulverbandsversammlung war erneut die Verbesserung der Raumluft in Klassenräumen Thema. Hier brachte der stellvertretende Bürgermeister aus Groß Buchwald, Henning Thomsen, den Antrag ein, Luftfilter für die Klassenräume im Wert von über 100.000 Euro anzuschaffen. „Mein Grundvertrauen in die Ministerien hat stark gelitten,“ so Thomsen mit...

