Bordesholm : Passanten retten 87-jährigem Mann das Leben

Der Mann war auf der Straße zusammengebrochen. Passanten begannen sofort mit der Reanimation, bis der Rettungsdienst eintraf.

Bordesholm | Das besonnene Verhalten mehrerer Passanten hat einem Senioren in Bordesholm am Mittwoch das Leben gerettet: Der 87-Jährige war gegen 13 Uhr an der Eiderstedter Straße zusammengebrochen. Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Mehrere Menschen, darunter eine Jugendliche, handelten sofort, setzten einen Notruf ab und begannen mit Reanimationsm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.