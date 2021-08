Interview der Woche : „In Neumünster kann man Diversität leben“

Frank-Florian Heeschen aus Neumünster tritt regelmäßig als „Daisy von Butenschön“ bei Travestie-Shows auf. Im Courier-Interview berichtet er über seine Erfahrungen.

Neumünster | Der gebürtige Neumünsteraner Frank-Florian Heeschen (28) wirft sich regelmäßig in glamouröse Damenroben und tritt in High-Heels, Edel-Perücken und Make-Up als „Daisy von Butenschön“ bei Travestie-Shows auf. Der gelernte Fleischermeister berichtet über das Spiel mit Rollen, gelebte Diversität in Neumünster und Berührungsängste. 1. Möchten Sie außerh...

