Bordesholm : Flachdächer für die Wohnanlage Ecke Steindamm/ Moorweg

Der Bauausschuss stimmte auch dem Bau von drei Haustypen an der Paul-Steffen-Straße zu.

Bordesholm | Die geplante Wohnanlage in Bordesholm Ecke Steindamm / Moorweg soll ein flaches Dach mit Dachüberstand erhalten. Dafür sprach sich der Bauausschuss in einer digitalen Sitzung aus, die für die Öffentlichkeit in den Ratssaal übertragen wurde. Zuvor hatte der Architekt Ralf Dieter Ladwig verschiedene Dachvarianten für die dreigeschossige Bebauung mit Sta...

