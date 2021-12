Ehemals Schlotti in Bordesholm : Das bietet der Dorfladen am Wildhof ab 15. Dezember

Der Dorfladen am Wildhof in Bordesholm hat etwa 800 Artikel und öffnet jeden Tag.

Bordesholm | Viele Bürger in Alt-Bordesholm freuen sich schon, denn am Mittwoch, 15. Dezember, öffnet der Dorfladen an der Wildhofstraße 17 wieder seine Pforten. „Wir haben hier in acht Monaten etwas auf die Beine gestellt, dafür brauchen andere mit solchen Projekten vier Jahre“, sagt Christoph Fischer, Vorsitzender des Fördervereins, der dem Laden neues Leben eing...

