Boostedt : Propst Kurt Riecke auf Abschiedstour – seine Stelle wird eingespart

Nach zehn Jahren wird seine Stelle abgeschafft. Deshalb besucht der 65-Jährige zum letzten Mal seine Gemeinden.

Boostedt | Zehn Jahre war Kurt Riecke Propst im Süden des Kirchenkreises Altholstein, am Sonntag hat sich der 65-Jährige mit einem Gottesdienst von der Bartholomäus-Kirchengemeinde in Boostedt verabschiedet. Einen Nachfolger wird es nicht geben. Mehr lesen: Kein Propst mehr in Bad Bramstedt – damit Neumünster nicht leer ausgeht Ersatz wird es nicht geben ...

