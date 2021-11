Boostedt : Standortkonzert lässt Corona für zwei Stunden in den Hintergrund rücken

Das Marinemusikkorps Kiel begeisterte 240 Besucher. Je 400 Euro gehen an die Boostedter Einrichtungen Jugendtreff, die Kita und den Schulförderverein.

Boostedt | Gut besuchte Konzerte mit entspannten Besuchern gehen auch bei hohen Inzidenzen, wie das Standortkonzert des Marinemusikkorps Kiel am Donnerstagabend in Boostedt zeigte. 240 beseelte Zuschauer, 40 spielfreudige Musiker und eine Spende von 2400 Euro an drei Einrichtungen waren das Ergebnis der Wohltätigkeitsveranstaltung. Konzert ohne Verköstigung ...

