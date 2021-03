Justizvollzugsschule Boostedt : Leiter Reinhard Spieß geht in den Ruhestand

42 Jahre hat Reinhard Spieß im Allgemeinen Vollzugsdienst gearbeitet.

Boostedt | Justizstaatssekretär Wilfried Hoops hat am Freitag den langjährigen Leiter der Justizvollzugsschule, Reinhard Spieß, verabschiedet. Nach insgesamt 42 Jahren im Allgemeinen Vollzugsdienst tritt Spieß Ende Mai in den Ruhestand. Von A5 bis A13 Bei der Verabschiedung in der Justizvollzugsschule in Boostedt ging der Staatssekretär auf dessen ungewöhn...

