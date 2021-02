Boostedt : Einfamilienhaus nach Schwelbrand unbewohnbar

60 Feuerwehrleute waren am Sonnabend im Einsatz und verhinderten Schlimmeres.

Boostedt | Am Sonnabend wurde in Boostedt die Freiwillige Feuerwehr um 13.45 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Erlenweg gerufen. Als die Kameraden sechs Minuten später eintrafen, stellten sie starke Rauchentwicklung und Verrußung im ersten Obergeschos...

