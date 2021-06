Boostedt : Diebe schlagen zwei Mal beim Vormittagseinkauf zu

Zwei Männern wurden in Läden an der Neumünsterstraße jeweils die Geldbörsen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps.

Boostedt | Zwei Männer sind am Montagvormittag, 31. Mai, beim Einkaufen in Boostedt bestohlen worden. In beiden Fällen wurden die Geldbösen geklaut. Diebstahl aus der Tasche und beim Anrempeln Zwischen 10.20 und 10.40 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörsen des 85-jährigen Boostedters aus dessen im Einkaufswagen abgelegter Umhängetasche, während der Rent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.