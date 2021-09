Boostedt : Diebe kamen an den Tatort zurück: Festnahme

Zwei Männer stahlen auf dem Gelände eines Autohauses in Boostedt Katalysatoren und ließen ihr Werkzeug liegen. Ein Spaziergänger hatte Geräusche gehört.

Boostedt | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es auf dem Gelände eines Autohauses in Boostedt zu einem Diebstahl von Katalysatoren gekommen. Schon in der darauffolgenden Nacht konnten Beamte der Diensthundestaffel zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, denn die beiden Männer wollten ihr zurückgelassenes Werkzeug holen. Ein Spaziergänger hörte Ger...

