Boostedt : Oberer Gooskamp: Die Einbrecher kamen am späten Nachmittag

Boostedt | In Boostedt ist am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. In der Straße Oberer Gooskamp verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.45 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Die Polizei sucht Zeugen Was gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen ...

