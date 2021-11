Neumünsterstraße Boostedt : Die Ampel wird abgebaut, Bauarbeiten dauern länger

Auf der Neumünsterstraße fließt der Verkehr nur einspurig.

Boostedt | An der Baustelle an der Neumünsterstraße Ortsausgang in Richtung Neumünster werden Leitungen für den geplanten Gewerbe- und Logistikpark auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne verlegt. Wasser und Abwasser sowie für Strom und Telekommunikation Der Industriepark soll an die gesamte Infrastruktur der Gemeinde angebunden werden, daher müssen...

