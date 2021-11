Bombenentschärfung : 1500 Anwohner in der Böcklersiedlung werden evakuiert

1500 Anwohner müssen am Donnerstagmorgen in der Böcklersiedlung in Neumünster ihre Häuser verlassen. Eine Schule und eine Kita bleiben geschlossen, ebenso zahlreiche Geschäfte und das Freesen-Centrer.

Neumünster | Der Countdown läuft: Um 8 Uhr müssen am Donnerstagmorgen rund 1500 Anwohner aus der Böcklersiedlung in Neumünster ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Die Hans-Böckler-Schule, die Bugenhagen-Kita sowie alle Geschäfte in dem Areal bleiben geschlossen, darunter auch das Freesen-Center, das Möbelhaus XXL Lutz und Edeka Meyer. Grund ist die Entschär...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.