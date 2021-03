Amt Bokhorst-Wankendorf : Kämmerer Thomas Köpp geht in den Ruhestand

Nach 20 Jahren geht der Kämmerer des Amtes Bokhorst-Wankendorf, Thomas Köpp, in den Ruhestand - aber noch nicht ganz.

Bokhorst | Auch wenn am 15. März sein letzter offizieller Arbeitstag war, so ganz lässt Kämmerer Thomas Köpp aus dem Amt Bokhorst-Wankendorf das Zahlenspiel der Kämmerei noch nicht los. Der Grund ist die aktuelle Umstellung der so genannten Kameralistik auf die heute aktuelle kaufmännische Buchhaltung der Amtsverwaltung. Ein halbfertiges Projekt möchte der 64...

