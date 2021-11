Aktionstag vom DHB : Bönebütteler Grundschüler erlebten eine spannende Handballstunde

Beim Handball-Aktionstag durften sich die Grundschüler aus Bönebüttel und Großharrie in Schnelligkeit, Ballgefühl und Zielwerfen ausprobieren.

Bönebüttel | „Das war richtig toll“, sagten am Mittwoch Grundschüler aus Bönebüttel und Großharrie nach einer ganz besonderen Handballstunde in der Turnhalle der Grundschule Bönebüttel. Eingeladen hatten Handballtrainerin Andrea Goebel vom SV Tungendorf (SVT) und Jan Massanneh aus Flensburg. Der 29-Jährige studiert Lehramt, absolviert gerade sein Praxissemester an...

