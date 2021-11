Bönebüttel : B430 war nach Unfall bei Husbergermoor gesperrt

Ein BMW und ein Laster sind kollidiert.

Bönebüttel | Ein schwerer Unfall passierte am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B430 in Höhe des Parkplatzes Husbergermoor. Ein BMW aus dem Kreis Plön kollidierte mit einem abbiegenden Lkw und prallte gegen den Anhänger. Drei Verletzte Drei Menschen wurden leicht verletzt. Die B430 war in dem Bereich zwischen 7.45 und 8.10 voll gesperrt. Polizei, Rettungsw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.