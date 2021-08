Bönebüttel : 22 Kinder hatten ihren allerersten Jugendfeuerwehrdienst

Die Kinder bekamen einen Spind und erste Feuerwehrkleidung. Die feierliche Gründung findet am 20. August statt.

Bönebüttel | Einstimmig hatten sich die Gemeindevertreter von Bönebüttel Ende Mai für die Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr entschieden. Am Wochenende kam der Nachwuchs zum ersten Jugendfeuerwehrdienst in der Wache am Bönebütteler Damm 90 zusammen. Kleidung und Fahrzeugkunde Das war ein aufregender Tag für die 22 Kinder: Ihnen wurde die Wache gezeig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.