Blutspende in Neumünster : Blutkonserven reichen nur noch für knapp einen Tag

Die Blutspende-Situation ist in Neumünster angespannt. Das FEK spricht über die Versorgungssituation. Das DRK bietet im Juli wieder Aktionen in der Holstenhalle an.

Neumünster | „Wir haben das große Glück, dass wir aus einem größeren Pool an Konserven von Blutspenden zurückgreifen können, sonst wäre die Situation im FEK sicher noch angespannter“, erklärt Dr. Nicolas Schwarz, stellvertretender Ärztlicher Direktor des Friedrich-Ebert-Krankenhauses. Dass Operationen deswegen verschoben werden müssen, sei selten, komme aber vor. ...

