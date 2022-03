Ukraine-Krieg : Ein Blumenherz und ein Friedenszeichen auf der Wittorfer Spinne in Neumünster

Mitglieder vom Chor Einigkeit Wittorf pflanzen mit Unterstützung vom Stadtteilbeirat und der Kirchengemeinde ein Herz in Blau und Gelb auf die Verkehrsinsel mitten im Stadtteil. Dazu gibt es nun noch ein Friedenszeichen aus Spänen.

Neumünster | Die Idee kam dem Vorstand am Dienstagabend, schon am Donnerstagabend pflanzten Mitglieder vom Chor Einigkeit Wittorf Veilchen in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb auf der Wittorfer Spinne. Dazu wurde noch ein Friedenszeichen mit Hornspänen auf der Grünfläche der Verkehrsinsel gestreut. Unterstützung erhielt die spontane Solidaritätsaktion ...

