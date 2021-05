Zwei Ausschüsse tagen : Bis zu 200 neue Wohnungen auf dem AEG-Gelände in Neumünster geplant

Der Planungs- und Umweltausschuss kommt am Mittwoch und der Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstag jeweils um 17.30 Uhr im Ratsaal zusammen. Insgesamt stehen weit mehr als 50 Tagesordnungspunkte auf der Agenda.

Neumünster | Wie geht es mit dem ehemaligen AEG-Gelände am Berliner Platz weiter? Damit beschäftigt sich der Planungs- und Umweltausschuss auf seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Mai, um 17.30 Uhr im Ratssaal. Dann sollen der städtebauliche Rahmenplan vorberaten und der Bebauungsplan endgültig entschieden werden. Mitte April hatte der Bauherr May & Co....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.