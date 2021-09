Grüne Tonne : Kontrolle von Biomüll: 183 Tonnen blieben in Neumünster stehen

Damit aus Bioabfall Kompost entstehen kann, müssen die grünen Tonnen richtig befüllt werden. Das Technische Betriebszentrum hat kontrolliert und zieht trotz schwarzer Schafe ein positives Fazit. Überprüft wird weiter.

Neumünster | Obst- und Gemüsereste, verdorbene Lebensmittel, Rasenschnitt – all das landet in Neumünster in der Biotonne. Aber es findet sich auch immer mehr unerwünschter Müll – allen voran Plastiktüten – in den grünen Behältern. Um das Trennverhalten der Bürger positiv zu beeinflussen, haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsbetriebe in Schleswig-Holstein mi...

