Polizei sucht Zeugen : Betrunkener springt in Trappenkamp vor Autos, pöbelt, schlägt und tritt um sich

Am Sonntagnachmittag hat ein Mann in Trappenkamp für etliche gefährliche Situationen im Straßenverkehr gesorgt: Er sprang vor mehrere Autos und griff Autofahrer an. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Trappenkamp | Ein alkoholisierter Fußgänger hat bereits am frühen Sonntagnachmittag in der Ricklinger und der Hermannstädter Straße in Trappenkamp einen sogenannten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie Nötigung begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 40-jährige Mann aus Trappenkamp zwischen 13.40 und 13.45 Uhr in der Hermannstädter...

