Großeinsatz : Betrug mit Coronahilfen: Polizei durchsucht 13 Gebäude in Neumünster

Auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft sind 50 Polizisten im Einsatz. Es wurde umfangreiches Material sichergestellt.

Neumünster | Es ist eine Aktion, die für Aufsehen in einigen Stadtteilen sorgt: Seit den Morgenstunden durchsuchen rund 50 Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 13 Gebäude in Neumünster, unter anderem auch an der Einfelder Schanze und der Kieler Straße. „Dabei geht es um Ermittlungen wegen Subventionsbetrugs in Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe sowie um Bankro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.