Stadtwerke Neumünster : Betriebsrat wehrt sich gegen Aussagen von Bürgerinitiative und Verdi

In einem Offenen Brief kritisiert der Betriebsrat der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlung (MBA) Aussagen der Bürgerinitiative und der Gewerkschaft Verdi über die geplanten Ausgliederung der Wärmeerzeugung.

Neumünster | Nachdem die Gewerkschaft Verdi öffentlich gemacht hatte, die Klima-Initiative bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, ein Bürgerbegehren gegen die Teilprivatisierung der Wärmesparte der Stadtwerke anzustreben, hat nun der Betriebsrat der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlung der SWN reagiert. In einem Offenen Brief an die Mitglieder der Ratsversammlung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.